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У Зеленського сподіваються на підтримку ініційованих законів у Раді

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 13:21
У Зеленського сподіваються на підтримку ініційованих законів у Раді
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський готується подати Раді низку резонансних законопроектів

В команді обраного за проміжними підсумками виборів 2019 президента України Володимира Зеленського сподіваються на те, що Верховна рада підтримає ті законопроекти, які він озвучував в ході виборчої кампанії. Про це на брифінгу заявив його представник штабу Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що команда Зеленського вже давно веде роботу, напрацьовує концепцію політики нового президента, а також пише законопроекти, щоб після інавгурації він одразу приступив до ефективної роботи.

"Ми дуже сподіваємося, що український парламент підтримає ті законодавчі ініціативи, які озвучувалися Зеленським у рамках виборчої кампанії", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що можливою датою інавгурації Зеленського після перемоги на президентських виборах 2019 є 28 травня. Передбачається, що на посаду президента він вступить після цієї дати, щоб новий глава держави не зміг розпустити Верховну раду, оскільки до завершення її повноважень залишиться менше півроку.

У той же час, за інформацією РБК-Україна, є й інше трактування законодавства, згідно з яким повноваження парламенту нинішнього скликання закінчаться 16 грудня - відповідно, розпустити його можна буде до 16 червня.

Також раніше у Зеленського назвали перші ініціативи після інавгурації. Зокрема, в його штабі наголосили, що відразу після вступу на посаду новий президент подасть Верховній раді пакет наступних законопроектів: про зняття депутатської недоторканності, про імпічмент президента і, можливо, про парламентську опозицію. Крім того, у Зеленського стверджують, що відповідні проекти майже готові.

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