У Зеленского нет кандидата на замену Авакова

Фото: Аресен Аваков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Никто не может эффективно заменить министра Авакова, заявил Зеленский на заседании фракции

У президента Владимира Зеленского нет кандидатуры на замену главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета по вопросам нацбезопасности депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на заседании фракции президент привел аргументы относительно необходимости оставить Авакова на посту.

"У меня и коллег было много разных вопросов. В том числе и в отношении Арсена Авакова. Мы обещали, что это будет временная фигура до конца года. Что случилось, что человек остается? Те аргументы, которые привел президент Зеленский для меня были достаточными. Я сейчас процитирую президента Зеленского: "Жаль, но мы не можем подобрать кандидатуру, которая бы могла эффективно заменить министра Авакова", - рассказала Верещук.

Напомним, 4 марта в Верховной раде планируется голосование по отставке премьер-министра Алексей Гончарука и назначению нового премьера и нового состава правительства.

Ранее РБК-Украина писало, что новым главой правительства может стать Денис Шмыгаль. Также сообщалось о вероятных кандидатах на должности министров в обновленном Кабмине.