В "Слуге народа" объяснили, как Рада будет голосовать за новый состав Кабмина

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Состав нового Кабмина утвердят пакетным голосованием

Во время сегодняшнего внеочередного заседания парламента при участии президента народные депутаты не будут голосовать отдельно за каждого нового руководителя в Кабинете министров. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, состоится пакетное голосование.

"Каждый депутат Верховной рады будет голосовать персонально. Это написано в Конституции. Правительство утверждается списком", - сообщил Корниенко.

Он также отметил, что внеочередное заседание парламента начнется в 16:00 без изменений в повестке дня.

"Повестка дня не может меняться", - добавил он.

Напомним, сегодня, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной рады, на котором парламентарии могут отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и обновить состав Кабинета министров.

Ранее РБК-Украина писало, что новым главой правительства может стать Денис Шмыгаль. Также сообщалось о вероятных кандидатах на должности министров в обновленном Кабмине.