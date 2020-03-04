ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" объяснили, как Рада будет голосовать за новый состав Кабмина

Новости » Политика     04.03.2020 - 12:05
В "Слуге народа" объяснили, как Рада будет голосовать за новый состав Кабмина
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Состав нового Кабмина утвердят пакетным голосованием

Во время сегодняшнего внеочередного заседания парламента при участии президента народные депутаты не будут голосовать отдельно за каждого нового руководителя в Кабинете министров. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, состоится пакетное голосование.

"Каждый депутат Верховной рады будет голосовать персонально. Это написано в Конституции. Правительство утверждается списком", - сообщил Корниенко.

Он также отметил, что внеочередное заседание парламента начнется в 16:00 без изменений в повестке дня.

"Повестка дня не может меняться", - добавил он.

Напомним, сегодня, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной рады, на котором парламентарии могут отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и обновить состав Кабинета министров.

Ранее РБК-Украина писало, что новым главой правительства может стать Денис Шмыгаль. Также сообщалось о вероятных кандидатах на должности министров в обновленном Кабмине.

В Раде объяснили, какие назначения в правительстве усилят экономику Украины Отчет силовых органов и Кабмин: что в повестке дня внеочередного заседания Рады
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь