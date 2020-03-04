У Зеленського немає кандидата на заміну Авакова

Фото: Аресен Аваков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ніхто не може ефективно замінити міністра Авакова, заявив Зеленський на засіданні фракції

У президента Володимира Зеленського немає кандидатури на заміну голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це повідомила голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету з питань нацбезпеки депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на засіданні фракції президент навів аргументи щодо необхідності залишити Авакова на посаді.

"У мене і колег було багато різних питань. В тому числі і щодо Арсена Авакова. Ми обіцяли, що це буде тимчасова фігура до кінця року. Що сталось, що людина залишається? Ті аргументи, які привів президент Зеленський для мене були достатніми. Я зараз зацитую президента Зеленського: "Нажаль, але ми не можемо підібрати кандидатуру, яка б могла ефективно замінити міністра Авакова", - розповіла Верещук.

Нагадаємо, 4 березня у Верховній раді планується голосування щодо відставки прем’єр-міністра Олексій Гончарука та призначення нового прем’єра та нового складу уряду.

Раніше РБК-Україна писало, що новим главою уряду може стати Денис Шмигаль. Також повідомлялося про ймовірних кандидатів на посади міністрів у оновленому Кабміні.