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Новый глава МИД будет занимать две должности одновременно

Новости » Политика     04.03.2020 - 11:17
Новый глава МИД будет занимать две должности одновременно
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Дмитрий Кулеба будет совмещать должность вице-премьер-министра и главы МИД

Дмитрий Кулеба продолжит выполнять обязанности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции после назначения на должность министра иностранных дел. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Останется еще господин Кулеба. Он будет объединять две отрасли: европейской интеграции и министерство иностранных дел", - заявил Корниенко.

Напомним, сегодня Верховная рада на внеочередном заседании может отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и почти весь состав его Кабмина. Новым главой правительства может стать Денис Шмыгаль.

Сейчас известно об обновлении 12 Министерств. На своих должностях останутся министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр культуры Владимир Бородянский. После разделения Министерства экономики его бывший глава Тимофей Милованов возглавит Министерство аграрной политики.

Подробнее о возможном составе обновленного правительства - в материале РБК-Украина.

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