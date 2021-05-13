У Зеленского анонсировали конкурс на нового главу "Нафтогаза"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал проведение конкурса на главу правления "Нафтогаза". Планируется, что конкурс стартует через 6 месяцев.

Об этом сообщил Офис президента.

Как рассказал Ермак, сегодня был подписан контракт с новым главой "Нафтогаза" Юрием Витренко. Он будет находиться в должности 12 месяцев, а нового руководителя изберут на прозрачном конкурсе. "Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору главы правления", - уточнили в Офисе президента.