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У Зеленского анонсировали конкурс на нового главу "Нафтогаза"

Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал проведение конкурса на главу правления "Нафтогаза". Планируется, что конкурс стартует через 6 месяцев.

Об этом сообщил Офис президента.

Как рассказал Ермак, сегодня был подписан контракт с новым главой "Нафтогаза" Юрием Витренко. Он будет находиться в должности 12 месяцев, а нового руководителя изберут на прозрачном конкурсе.

"Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору главы правления", - уточнили в Офисе президента.

Напомним, 28 апреля Кабмин объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". На его место назначили Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.

После такой перестановки наблюдательный совет "Нафтогаза" объявил о своей отставке.

Больше о решении Кабмина по "Нафтогазу" читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".

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