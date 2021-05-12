G7 призвала Кабмин быстро решить вопросы управления "Нафтогазом"

Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали Кабинет министров быстро решить вопросы управления НАК "Нафтогаз Украины" . На сегодня наблюдательный совет не может независимо выполнять свои обязанности.

Об этом говорится в заявлении на странице британского председательства в группе послов G7 в Twitter .

В своем заявлении, послы выразили обеспокоенность тем, что Кабинет министров, будучи главным акционером НАК, не достиг согласованного решение с наблюдательным советом "Нафтогаза", которое бы позволило ему выполнять свои обязанности независимо.

"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, который отражает заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - говорится в заявлении.