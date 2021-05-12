G7 призвала Кабмин быстро решить вопросы управления "Нафтогазом"
Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали Кабинет министров быстро решить вопросы управления НАК "Нафтогаз Украины". На сегодня наблюдательный совет не может независимо выполнять свои обязанности.
Об этом говорится в заявлении на странице британского председательства в группе послов G7 в Twitter.
В своем заявлении, послы выразили обеспокоенность тем, что Кабинет министров, будучи главным акционером НАК, не достиг согласованного решение с наблюдательным советом "Нафтогаза", которое бы позволило ему выполнять свои обязанности независимо.
"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, который отражает заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - говорится в заявлении.
Напомним, в апреле Кабинет министров Украины временно отстранил наблюдательный совет, чтобы уволить Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз". Данное решение вызвало критику западных партнеров.
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