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G7 призвала Кабмин быстро решить вопросы управления "Нафтогазом"

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Киев, Среда 12 мая 2021 17:32
G7 призвала Кабмин быстро решить вопросы управления "Нафтогазом" Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали Кабинет министров быстро решить вопросы управления НАК "Нафтогаз Украины". На сегодня наблюдательный совет не может независимо выполнять свои обязанности.

Об этом говорится в заявлении на странице британского председательства в группе послов G7 в Twitter.

В своем заявлении, послы выразили обеспокоенность тем, что Кабинет министров, будучи главным акционером НАК, не достиг согласованного решение с наблюдательным советом "Нафтогаза", которое бы позволило ему выполнять свои обязанности независимо.

"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, который отражает заявленную приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - говорится в заявлении.

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины временно отстранил наблюдательный совет, чтобы уволить Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз". Данное решение вызвало критику западных партнеров.

Подробнее о ситуации в компании читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".

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