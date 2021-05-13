У Зеленського анонсували конкурс на нового голову "Нафтогазу"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував проведення конкурсу на голову правління "Нафтогазу". Планується, що конкурс стартує через 6 місяців.
Про це повідомив Офіс президента.
Як розповів Єрмак, сьогодні був підписаний контракт з новим головою "Нафтогазу" Юрієм Вітренко. Він перебуватиме на посаді 12 місяців, а нового очільника оберуть на прозорому конкурсі.
"Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління", - уточнили в Офісі президента.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін оголосив про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління "Нафтогазу". На його місце призначили Вітренка, який до цього був виконувачем обов'язків міністра енергетики.
Після такої перестановки наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку.
Більше про рішення Кабміну щодо "Нафтогазу" читайте в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".