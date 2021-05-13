У Зеленського анонсували конкурс на нового голову "Нафтогазу"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував проведення конкурсу на голову правління "Нафтогазу". Планується, що конкурс стартує через 6 місяців.

Про це повідомив Офіс президента.

Як розповів Єрмак, сьогодні був підписаний контракт з новим головою "Нафтогазу" Юрієм Вітренко. Він перебуватиме на посаді 12 місяців, а нового очільника оберуть на прозорому конкурсі. "Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління", - уточнили в Офісі президента.