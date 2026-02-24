Зеленський звинуватив Путіна в маніпуляціях із Трампом
Україна заявляє, що Росія не налаштована на завершення війни і намагається послабити переговорні позиції Києва, використовуючи міжнародних лідерів, включно з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.
Читайте також: Зеленський зажадав чіткий термін членства України в ЄС
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Москва поводиться як "погані актори", створюючи ілюзію переконливості, але фактично не прагне миру.
Росія використовує Трампа для тиску
Із президентського офісу в Києві лідер України наголосив, що російське керівництво намагається маніпулювати ситуацією на міжнародній арені, зокрема через звернення до колишнього президента США. Ці дії спрямовані на ослаблення позицій Києва і затягування мирного процесу.
"Погані актори" Кремля
Президент зазначив, що спроби диктатора Путіна виглядати переконливо і заслуговувати на довіру - всього лише театральна гра.
Москва намагається маніпулювати світовою спільнотою та окремими лідерами, не маючи наміру справді завершити війну.
Наслідки для світу
Україна продовжує наполягати на серйозному підході до переговорів, наголошуючи, що російська стратегія з Трампом та іншими міжнародними постатями лише затягує завершення воєнних дій і створює нові перешкоди для припинення конфлікту.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що дії посла України у Великій Британії Валерія Залужного, пов'язані з розкриттям внутрішнього конфлікту 2022 року, виглядали для нього вкрай некоректно і не відповідали дипломатичним нормам.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що союзники країни в майбутньому мають розміщувати свої контингенти ближче до лінії бойових дій, переважно на передовій.
Він уточнив, що Франція і Великобританія можуть виділити по одній бригаді чисельністю до п'яти тисяч осіб, а низка інших держав також висловили готовність посилити Україну своєю військовою присутністю.