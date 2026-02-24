Зеленський звинуватив Путіна в маніпуляціях із Трампом

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Москва поводиться як "погані актори", створюючи ілюзію переконливості, але фактично не прагне миру.

Росія використовує Трампа для тиску

Із президентського офісу в Києві лідер України наголосив, що російське керівництво намагається маніпулювати ситуацією на міжнародній арені, зокрема через звернення до колишнього президента США. Ці дії спрямовані на ослаблення позицій Києва і затягування мирного процесу.

"Погані актори" Кремля

Президент зазначив, що спроби диктатора Путіна виглядати переконливо і заслуговувати на довіру - всього лише театральна гра.

Москва намагається маніпулювати світовою спільнотою та окремими лідерами, не маючи наміру справді завершити війну.

Наслідки для світу

Україна продовжує наполягати на серйозному підході до переговорів, наголошуючи, що російська стратегія з Трампом та іншими міжнародними постатями лише затягує завершення воєнних дій і створює нові перешкоди для припинення конфлікту.