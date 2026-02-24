Зеленский обвинил Путина в манипуляциях с Трампом
Украина заявляет, что Россия не настроена на завершение войны и пытается ослабить переговорные позиции Киева, используя международных лидеров, включая президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Москва ведет себя как "плохие актеры", создавая иллюзию убедительности, но фактически не стремится к миру.
Россия использует Трампа для давления
Из президентского офиса в Киеве лидер Украины подчеркнул, что российское руководство пытается манипулировать ситуацией на международной арене, в том числе через обращения к бывшему президенту США. Эти действия направлены на ослабление позиций Киева и затягивание мирного процесса.
"Плохие актеры" Кремля
Президент отметил, что попытки диктатора Путина выглядеть убедительно и заслуживающе доверия — всего лишь театральная игра.
Москва пытается манипулировать мировым сообществом и отдельными лидерами, не имея намерения действительно завершить войну.
Последствия для мира
Украина продолжает настаивать на серьезном подходе к переговорам, подчеркивая, что российская стратегия с Трампом и другими международными фигурами лишь затягивает завершение военных действий и создает новые препятствия для прекращения конфликта.
