ua en ru
Пн, 23 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський розкритикував резонансну заяву Залужного про обшуки СБУ

Київ, Понеділок 23 лютого 2026 15:41
UA EN RU
Зеленський розкритикував резонансну заяву Залужного про обшуки СБУ Фото: президент України Володимир Зеленський та посол України у Британії Валерій Залужний (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з боку посла України в Британії Валерія Залужного було "дуже негарно" розкривати внутрішній конфлікт, який стався 2022 року.

Як передає РБК-Україна, про це глава української держави заявив в інтерв'ю AFP.

"Напевно в нас у всіх однакова була емоція - чи не зарано все це. Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович (Залужний - ред.) - також дуже негарно. Тому що ніхто від цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він не матиме, скажімо так, гарного вигляду, якщо буде розмовляти про це", - вважає Зеленський.

За словами президента, він не спілкувався із Залужним після його резонансного інтерв'ю. Зараз фокус має бути на інших речах, а не на виборах.

"А хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду, тому що йде війна. Ми повинні її гідно завершити. Люди точно відреагують на все і на всіх, судячи з того, хто як живе, хто як жив цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь", - додав він.

При цьому Зеленський додав, що він не знає, чи може Залужний стати хорошим президентом України.

Що сказав Залужний

Нещодавно Залужний розповів, що у вересні 2022 року, коли він був головнокомандувачем ЗСУ, під час контрнаступу ЗСУ на північному сході, співробітники СБУ намагалися провести обшук у його кабінеті.

За словами ексголовнокомандувача, десятки агентів з'явилися в офісі, де на той момент також перебували понад десять британських офіцерів.

Залужний заблокував перевірку документів і комп'ютерів і звернувся за роз'ясненнями до керівника Офісу президента Андрія Єрмака та керівника СБУ Василя Малюка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України Збройні сили України Валерій Залужний Війна в Україні
Новини
Буданов анонсував нові переговори України з РФ: вже визначено дати
Буданов анонсував нові переговори України з РФ: вже визначено дати
Аналітика
Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади