Зеленський розкритикував резонансну заяву Залужного про обшуки СБУ
Президент України Володимир Зеленський вважає, що з боку посла України в Британії Валерія Залужного було "дуже негарно" розкривати внутрішній конфлікт, який стався 2022 року.
Як передає РБК-Україна, про це глава української держави заявив в інтерв'ю AFP.
"Напевно в нас у всіх однакова була емоція - чи не зарано все це. Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович (Залужний - ред.) - також дуже негарно. Тому що ніхто від цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він не матиме, скажімо так, гарного вигляду, якщо буде розмовляти про це", - вважає Зеленський.
За словами президента, він не спілкувався із Залужним після його резонансного інтерв'ю. Зараз фокус має бути на інших речах, а не на виборах.
"А хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду, тому що йде війна. Ми повинні її гідно завершити. Люди точно відреагують на все і на всіх, судячи з того, хто як живе, хто як жив цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь", - додав він.
При цьому Зеленський додав, що він не знає, чи може Залужний стати хорошим президентом України.
Що сказав Залужний
Нещодавно Залужний розповів, що у вересні 2022 року, коли він був головнокомандувачем ЗСУ, під час контрнаступу ЗСУ на північному сході, співробітники СБУ намагалися провести обшук у його кабінеті.
За словами ексголовнокомандувача, десятки агентів з'явилися в офісі, де на той момент також перебували понад десять британських офіцерів.
Залужний заблокував перевірку документів і комп'ютерів і звернувся за роз'ясненнями до керівника Офісу президента Андрія Єрмака та керівника СБУ Василя Малюка.