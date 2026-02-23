Зеленський сказав, де Україна хоче бачити іноземний контингент
Союзники України у майбутньому повинні розмістити свої контингенти ближче до бойових дій, найкраще – на першій лінії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
"Франція і Британія можуть виділити по бригаді. В нашому розумінні це до 5 тисяч чоловік. Також є сигнали від інших деяких держав, які будуть готові посилити Україну своїм контингентом. Ближче до лінії фронту ми хотіли б бачити (іноземний – ред.) )контингент", - зазначив Зеленський.
За його словами, умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якби Польща запропонувала б свою присутність у Львові, то Україні це не потрібно.
"Краще тоді щоб Польща надавала свою логістику для літаків, для ППО, з сусідніх держав могли б збивати ворожі повітряні цілі. Безумовно, на першій лінії ніхто не хоче стояти. Але українці хотіли б, щоб поруч з нами стояли наші партнери. Це логічно," – додав глава держави.
Розміщення військ союзників в Україні
Розмови про розміщення військового контингенту союзників на території України тривають вже кілька років.
Відомо, що лідери Європи разом із представниками США працюють над угодою про гарантії безпеки, яка б передбачала можливу присутність військ країн-членів НАТО в Україні, щоб гарантувати виконання майбутньої мирної домовленості.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після підписання мирної угоди можливе розгортання сил підтримки саме подалі від лінії фронту, наприклад, у Києві чи Одесі.
За його планами, у сили підтримки входитимуть британські, французькі та турецькі війська. Їх основна мета – навчання українських військових та гарантування безпеки.