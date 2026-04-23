Зеленський звільнив керівників СБУ у Києві та трьох областях

Президент України Володимир Зеленський підписав шість указів про зміну керівництва СБУ - у столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях.
Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать укази, опубліковані на сайті глави держави.
Нові призначення набрали чинності 22 квітня 2026 року.
У Києві та Київській області посаду начальника Головного управління СБУ залишив Артем Бондаренко. На його місце призначили Артема Борисевича - той до цього очолював управління СБУ в Херсонській області.
Отже, Борисевич одночасно отримав нову посаду і залишив попередню - у Херсоні.
Зміни торкнулися й Харківщини: з посади начальника управління звільнили Олександра Куця, натомість призначили Дениса Лутія.
На Херсонщині після переходу Борисевича до Києва новим керівником обласного управління СБУ став Володимир Ваврух.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Той потрапив під підозру у справі про корупцію на будівництві авіаційних укриттів.
Тим часом кадрові перестановки в країні тривають. Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2026 року президент звільнив заступника керівника Державного управління справами Сергія Прилипка - той пішов за власним бажанням.
ДУС забезпечує роботу Офісу президента, Верховної Ради та Кабміну.