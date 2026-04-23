Зеленский уволил руководителей СБУ в Киеве и трех областях

11:31 23.04.2026 Чт
2 мин
Кого президент назначил руководить областными управлениями СБУ взамен?
Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал шесть указов о смене руководства СБУ - в столице, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте главы государства.

Новые назначения вступили в силу 22 апреля 2026 года.

Кадровые изменения в СБУ: подробности

В Киеве и Киевской области должность начальника Главного управления СБУ покинул Артем Бондаренко. На его место назначили Артема Борисевича - тот до этого возглавлял управление СБУ в Херсонской области.

Таким образом, Борисевич одновременно получил новую должность и оставил предыдущую - в Херсоне.

Изменения коснулись и Харьковщины: с должности начальника управления уволили Александра Куця, вместо этого назначили Дениса Лутия.

На Херсонщине после перехода Борисевича в Киев новым руководителем областного управления СБУ стал Владимир Ваврух.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский уволил начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. Тот попал под подозрение по делу о коррупции на строительстве авиационных укрытий.

Тем временем кадровые перестановки в стране продолжаются. Как сообщало РБК-Украина, в январе 2026 года президент уволил заместителя руководителя Государственного управления делами Сергея Прилипко - тот ушел по собственному желанию.

ГУД обеспечивает работу Офиса президента, Верховной Рады и Кабмина.

