Зеленский уволил руководителей СБУ в Киеве и трех областях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал шесть указов о смене руководства СБУ - в столице, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте главы государства.
Новые назначения вступили в силу 22 апреля 2026 года.
В Киеве и Киевской области должность начальника Главного управления СБУ покинул Артем Бондаренко. На его место назначили Артема Борисевича - тот до этого возглавлял управление СБУ в Херсонской области.
Таким образом, Борисевич одновременно получил новую должность и оставил предыдущую - в Херсоне.
Изменения коснулись и Харьковщины: с должности начальника управления уволили Александра Куця, вместо этого назначили Дениса Лутия.
На Херсонщине после перехода Борисевича в Киев новым руководителем областного управления СБУ стал Владимир Ваврух.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский уволил начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. Тот попал под подозрение по делу о коррупции на строительстве авиационных укрытий.
Тем временем кадровые перестановки в стране продолжаются. Как сообщало РБК-Украина, в январе 2026 года президент уволил заместителя руководителя Государственного управления делами Сергея Прилипко - тот ушел по собственному желанию.
ГУД обеспечивает работу Офиса президента, Верховной Рады и Кабмина.