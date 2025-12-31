Зеленський звільнив главу Нацкомісії з цінних паперів

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Президента України.

Зазначимо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є ключовим регулятором фінансового сектору, який відповідає за роботу фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів та захист прав інвесторів.

Відповідний документ - Указ №1018/2025 - було оприлюднено 31 грудня 2025 року. Згідно з текстом указу, Руслана Магомедова звільнено з посади голови НКЦПФР без додаткових пояснень причин такого рішення.

Нагадаємо, що Руслан Магомедов очолював комісію з 2021 року. Він прийшов на місце Хромаєва Тимура Заурбековича.

За час його роботи НКЦПФР функціонувала в умовах повномасштабної війни, адаптуючи регулювання ринку до надзвичайних обставин та санкційної політики проти Росії.

До призначення на посаду голови НКЦПФР Магомедов був старшим трейдером ІК "Київ Сек'юрітіз Груп", членом асоціації ПФТС, керував департаментом інтернет-трейдингу у компанії "Проспект-Інвестментс", а також директором інвестиційної компанії Astrum Investment Management.

І це при тому, що в березні 2024 року на фондовому ринку України сталася подія, яка мала визначити подальший розвиток галузі – профільний регулятор Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримала додаткові повноваження.