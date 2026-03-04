UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський звільнив голову СБУ Житомирщини після скандалу з укриттями для літаків

16:32 04.03.2026 Ср
2 хв
Трирічна робота топ-посадовця СБУ Житомирщини завершилася після підозри
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Компаниченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

Читайте також: Корупція на аеродромах: суд заарештував топ-чиновника Повітряних сил

"Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в указі.

Варто зауважити, що Компаниченка було призначено на посаду начальника управління СБУ в Житомирській області 17 листопада 2022 року.

Корупційний скандал

Нагадаємо, українські правоохоронці викрили корупційну схему за участю топ-посадовців Повітряних сил та СБУ.

Як з'ясувалося, торік на будівництво арочних конструкцій на аеродромах (укриттів для літаків) було виділено 1,4 млрд гривень.

За версією слідства, командувач логістики Повітряних сил Андрій Українець вирішив "заробити" і вступив у змову з начальником управління СБУ Житомирської області Володимиром Компаниченком, щоб той допоміг підкупити керівництво військової контррозвідки.

За 13 млн гривень організатори схеми хотіли залучити до перевірки неякісних укриттів для літаків "лояльних" аудиторів.

Фігурантів спіймали на спробі передати хабар у розмірі 320 тисяч доларів.

27 лютого суд обрав Компаниченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Можливість внесення застави для нього не передбачили.

Більше по темі:
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниКорупція