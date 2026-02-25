Топпосадовців Повітряних сил та СБУ затримали за корупцію на аеродромах

СБУ викрили командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ у Житомирській області на корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram та джерела у правоохоронних органах.

Джерела РБК-Україна розповіли, що йдеться про командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаниченка.

Згідно з матеріалами справи, у травні минулого року на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій.

Хабар за фейкові висновки перевірок

Під час перевірки було виявлено серйозні порушення - зокрема, проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували достатнього захисту авіації, до того ж була значно завищена вартість робіт.

Для приховування розкрадання бюджетних коштів та зупинки перевірок командувач логістики звернувся до очільника УСБУ Житомирщини для "сприяння" у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній відповів згодою і виступив "гарантом" угоди.

Згідно з даними слідства, для уникнення відповідальності та приховування розтрати коштів бюджету посадовці запропонували передати близько 13 млн гривень. Крім того, до перевірок планували залучити "лояльних" аудиторів, які мали підготувати фіктивні висновки про якість будівництва.

Фото: затримання топпосадовців на передачі хабаря (t.me/SBUkr)

Сьогодні, 25 лютого, фігурантів затримали "на гарячому" під час спроби передачі хабаря у розмірі 320 тисяч доларів.

Наразі Українцю та Компаниченку готується повідомлення про підозру за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) і ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України.

Топпосадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.