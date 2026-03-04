RU

Зеленский уволил главу СБУ Житомирщины после скандала с укрытиями для самолетов

16:32 04.03.2026 Ср
2 мин
Трехлетняя работа топ-чиновника СБУ Житомирщины завершилась после подозрения
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Компаниченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

Читайте также: Коррупция на аэродромах: суд арестовал топ-чиновника Воздушных сил

"Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - сказано в указе.

Стоит заметить, что Компаниченко был назначен на должность начальника управления СБУ в Житомирской области 17 ноября 2022 года.

Коррупционный скандал

Напомним, украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников Воздушных сил и СБУ.

Как выяснилось, в прошлом году на строительство арочных конструкций на аэродромах (укрытий для самолетов) было выделено 1,4 млрд гривен.

По версии следствия, командующий логистики Воздушных сил Андрей Украинец решил "заработать" и вступил в сговор с начальником управления СБУ Житомирской области Владимиром Компаниченко, чтобы тот помог подкупить руководство военной контрразведки.

За 13 млн гривен организаторы схемы хотели привлечь к проверке некачественных укрытий для самолетов "лояльных" аудиторов.

Фигурантов поймали на попытке передать взятку в размере 320 тысяч долларов.

27 февраля суд избрал Компаниченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Возможность внесения залога для него не предусмотрели.

