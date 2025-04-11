Зеленський звернувся до Заходу з Кривого Рогу: Україна терміново потребує додаткових Patriot

Місяць "перемир'я"

Як нагада Зеленський, сьогодні, 11 квітня, виповнюється рівно місяць відтоді, як Російська Федерація (РФ) відхилила пропозицію Вашингтона щодо повного й безумовного припинення вогню. Відповідний крок Москви зробив абсолютно зрозумілим те, що країна-терорист Росія є єдиною причиною повномасштабної війни.

Він додав, що без сили, яка буде спрямована проти РФ, Кремль не матиме волі реалізувати будь-які реалістичні та ефективні пропозиції щодо миру.

Україна потребує Patriot

"Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги - через безпілотники або російські ракети. Найнебезпечніша загроза - це балістичні ракети. Коли виникає балістична загроза, у людей є лише кілька хвилин, щоб дістатися до укриття", - заявив президент.

Зеленський нагадав, що лише нещодавно Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, яка вбила 19 людей. Серед загиблих - дев'ятеро дітей.

Президент зауважив, що саме Patriot можуть ефективно захистити від балістичних загроз й додав, що Україна змушена переміщати наявні в неї системи для тимчасового захисту різних міст. Водночас вихід з ладу хоча б однієї системи - означає втрачені життя.

"У Росії вважають це своєю перевагою - можливістю бути терористичною державою. І ми повинні забрати цю здатність - їхню віру в те, що до вбивства можна ставитися легковажно. Я прошу вас зосередитися насамперед на протиповітряній обороні для України. Ми дійсно потребуємо цього. Десять систем Patriot - вільний світ їх має", - наголосив Зеленський.