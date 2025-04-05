Зруйновані школи, будинки, діти серед жертв. Що відомо про удар по Кривому Рогу і брехню РФ

У Кривому Розі росіяни вдарили ракетою та дронами по житлових кварталах. Загинули 19 людей, десятки поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, канал глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Telegram ДСНС України.

Увечері 4 квітня та вночі 5 квітня Кривий Ріг зазнав масованої атаки з боку Росії: спочатку удару завдала балістична ракета, а згодом ударні БпЛА типу "Шахед". Загинули щонайменше 19 людей, серед них - 9 дітей.

Внаслідок терористичних атак постраждали 68 людей.

Масштабні руйнування

Унаслідок масованих атак постраждали 34 багатоквартирні будинки, шість навчальних закладів, магазини, ресторани, десятки автівок. Удар стався по мирному населенню, по дитячих майданчиках і школах.

Фото: глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

У лікарнях перебуває 40 людей, з них 17 - у важкому стані. Двоє дітей - 5 і 8 років - у вкрай тяжкому стані були доставлені до лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

"Рятувальники ліквідували пожежі у приватних будинках, господарчих будівлях та гаражах", - повідомляють у ДСНС України.

Фото: глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

До 02:45 завершено аварійно-рятувальні роботи. Комунальники працювали всю ніч. До 06:00 відновлено рух трамваїв на маршруті "Дружба". У деяких будинках досі немає світла та газу - тривають ремонтні роботи.

У місцях влучань одразу розгорнули Штаби допомоги. Вони працювали всю ніч і продовжують роботу вдень. Людям надають необхідні будматеріали — ОСБ-плити, плівку, рейки - та приймають заяви на матеріальну допомогу.

"Незважаючи на всі труднощі у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи - працюють", - заявил Олександр Вілкул.

Фото: ДСНС України Генштаб щодо заяви Росії Генштаб на сторінці Facebook повідомив, що 4 квітня російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною. Ця ракета, розрахована на ураження великої площі та численних жертв, влучила в житловий масив і дитячий майданчик, що є черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора. Фото: Генштаб Незважаючи на спроби російського військового відомства прикрити свій злочин, поширюючи брехливу інформацію про "високоточний" удар по місцю проведення наради командирів з’єднань ЗСУ з західними інструкторами, факти підтверджують, що ракета вдарила саме по мирним українцям. "Ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обовʼязково відповість за скоєне", - заявили в Генштабі. Реакція світу Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Кривому Розі, заявивши, що це є ще однією причиною, чому війна повинна закінчитися. У своєму пості на платформі Х Брінк висловила жах від того, що російська балістична ракета влучила в район дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. "Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед яких шестеро дітей. Це ще один доказ того, чому ця війна повинна завершитися", - написала вона.

Ситуація в області

Уночі в області працювали сили ППО, які збили 6 ворожих "Шахедів". Однак не всі дрони вдалося знищити.

У Криворізькому районі пошкоджено транспортне підприємство. У Нікопольському районі атаки зазнали Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих.