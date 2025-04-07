Ракетний удар по Кривому Рогу: стали відомі імена 20 загиблих

Про це заявив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

4 квітня Кривий Ріг став місцем трагедії, коли російська терористична атака забрала життя 20 невинних людей. Серед жертв діти та дорослі, яких не стало через агресора.

"Я звертаюся до світу: коли російський окупант вбиває дитину в Кривому Розі - він вбиває і вашу дитину. Коли руйнує наш дім, пам’ятайте, ваш - наступний", -зазначив Олександр Вілкул.

Фото: Олександр Вілкул

Він підкреслив, що це має стати імпульсом до боротьби з ворогом, адже кожна жертва потребує справедливості.

Список жертв атаки РФ в Кривому Розі:

Діти:

Тимофій (3 роки);

Аріна (7 років);

Радислав (7 років);

Герман (9 років);

Аліна (15 років);

Данило (15 років);

Микита (15 років);

Костянтин (16 років);

Нікіта (17 років).

Дорослі:

Марія Вовасова (79 років);

Віта Головко (56 років);

Дар’я Оніна (22 роки);

Сергій Самодін (67 років);

Сергій Смотолок (58 років);

Володимир Новіков (58 років);

Олег Дехтеренко (54 роки);

Вячеслав Реместо (33 роки);

Владислав Стихіляс (29 років);

Лариса Чернявська (55 років);

Олександр Горяйнов (57 років).

Місто та його мешканці продовжують працювати і відновлювати інфраструктуру після руйнувань, завданих обстрілами. Вілкул наголосив, що лікарі, комунальники, рятувальники - усі залишаються на передовій боротьби.