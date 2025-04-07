Ракетний удар по Кривому Рогу: стали відомі імена 20 загиблих
У Кривому Розі російська ракета забрала життя 20 людей. Серед загиблих - дев’ятеро дітей.
Про це заявив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
4 квітня Кривий Ріг став місцем трагедії, коли російська терористична атака забрала життя 20 невинних людей. Серед жертв діти та дорослі, яких не стало через агресора.
"Я звертаюся до світу: коли російський окупант вбиває дитину в Кривому Розі - він вбиває і вашу дитину. Коли руйнує наш дім, пам’ятайте, ваш - наступний", -зазначив Олександр Вілкул.
Фото: Олександр Вілкул
Він підкреслив, що це має стати імпульсом до боротьби з ворогом, адже кожна жертва потребує справедливості.
Список жертв атаки РФ в Кривому Розі:
Діти:
- Тимофій (3 роки);
- Аріна (7 років);
- Радислав (7 років);
- Герман (9 років);
- Аліна (15 років);
- Данило (15 років);
- Микита (15 років);
- Костянтин (16 років);
- Нікіта (17 років).
Дорослі:
- Марія Вовасова (79 років);
- Віта Головко (56 років);
- Дар’я Оніна (22 роки);
- Сергій Самодін (67 років);
- Сергій Смотолок (58 років);
- Володимир Новіков (58 років);
- Олег Дехтеренко (54 роки);
- Вячеслав Реместо (33 роки);
- Владислав Стихіляс (29 років);
- Лариса Чернявська (55 років);
- Олександр Горяйнов (57 років).
Місто та його мешканці продовжують працювати і відновлювати інфраструктуру після руйнувань, завданих обстрілами. Вілкул наголосив, що лікарі, комунальники, рятувальники - усі залишаються на передовій боротьби.
Російській ракетний удар по Кривому Рогу
Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері росармія завдала по Кривому Рогу ракетний удар із застосуванням балістики. Внаслідок ворожого обстрілу загинули багато людей: за останніми даними, через атаку було вбито 18 громадян, серед них - 9 дітей.
Касетна ракета ворога влучила в житловий район міста поблизу дитячого майданчика, спричинивши значні руйнування будинків, шкіл та автомобілів.
Президент Володимир Зеленський рішуче засудив цей російський обстріл, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на країну-агресора.
5 квітня повідомлялося, що через трагедію в Кривому Розі по всій Україні оголошено день жалоби - у містах приспустять прапори та буде оголошено хвилину мовчання.
Також ми писали, що вчора поліція показала перші кадри після ворожого обстрілу Кривого Рогу.
Детальніше про атаку ворога на Кривий Ріг та наслідки - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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