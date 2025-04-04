Зеленський показав фото руйнувань після удару Росії по Кривому Рогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Зеленський зазначив, що окупанти вдарили по території з житловими будинками. За попередньою інформацією, ворог використав балістику.

Фото: наслідки удару Росії по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Рятувальна операція триває. Пошкоджено щонайменше 5 будинків", - наголосив він.

Глава держави нагадав, що є тільки одна причина, чому мирні українці гинуть від таких атак щодня, - Росія не хоче припинення вогню.

"Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил - тільки від цього залежить, коли закінчиться війна", - звернув увагу Зеленський.

Він наголосив, що США, Європа та всі інші країни світу можуть змусити Росію відмовитися від терору і війни. І це потрібно забезпечити.