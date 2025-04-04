ua en ru
Пт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський показав фото руйнувань після удару Росії по Кривому Рогу

Кривий Ріг, П'ятниця 04 квітня 2025 20:24
UA EN RU
Зеленський показав фото руйнувань після удару Росії по Кривому Рогу Фото: росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, сьогодні, 4 квітня, ввечері. З'явилися фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Зеленський зазначив, що окупанти вдарили по території з житловими будинками. За попередньою інформацією, ворог використав балістику.

Фото: наслідки удару Росії по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Рятувальна операція триває. Пошкоджено щонайменше 5 будинків", - наголосив він.

Глава держави нагадав, що є тільки одна причина, чому мирні українці гинуть від таких атак щодня, - Росія не хоче припинення вогню.

"Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил - тільки від цього залежить, коли закінчиться війна", - звернув увагу Зеленський.

Він наголосив, що США, Європа та всі інші країни світу можуть змусити Росію відмовитися від терору і війни. І це потрібно забезпечити.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, про обстріл Кривого Рогу стало відомо близько 19:00. У мережі поширювали інформацію, що окупанти атакували заклад громадського харчування.

Згідно з останньою інформацією, внаслідок атаки окупантів 14 людей загинули, а ще понад 50 отримали поранення.

Більш детально про російську атаку - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Кривий Ріг Війна в Україні Ракетний удар
NEWS
Росія за ніч випустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО
Росія за ніч випустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп