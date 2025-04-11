Зеленский обратился к Западу из Кривого Рога: Украина срочно нуждается в дополнительных Patriot

Месяц "перемирия"

Как напомнил Зеленский, сегодня, 11 апреля, исполняется ровно месяц с тех пор, как Российская Федерация (РФ) отклонила предложение Вашингтона о полном и безусловном прекращении огня. Соответствующий шаг Москвы сделал абсолютно понятным то, что страна-террорист Россия является единственной причиной полномасштабной войны.

Он добавил, что без силы, которая будет направлена против РФ, Кремль не будет иметь воли реализовать любые реалистичные и эффективные предложения по миру.

Украина нуждается в Patriot

"Сегодня я говорю с вами из Кривого Рога. Этот город живет в условиях почти постоянной воздушной тревоги - из-за беспилотников или российских ракет. Самая опасная угроза - это баллистические ракеты. Когда возникает баллистическая угроза, у людей есть всего несколько минут, чтобы добраться до укрытия", - заявил президент.

Зеленский напомнил, что только недавно Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, которая убила 19 человек. Среди погибших - девять детей.

Президент отметил, что именно Patriot могут эффективно защитить от баллистических угроз и добавил, что Украина вынуждена перемещать имеющиеся у нее системы для временной защиты разных городов. В то же время выход из строя хотя бы одной системы - означает потерянные жизни.

"В России считают это своим преимуществом - возможностью быть террористическим государством. И мы должны забрать эту способность - их веру в то, что к убийству можно относиться легкомысленно. Я прошу вас сосредоточиться прежде всего на противовоздушной обороне для Украины. Мы действительно нуждаемся в этом. Десять систем Patriot - свободный мир их имеет", - подчеркнул Зеленский.