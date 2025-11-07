ua en ru
Зеленский обратился к Орбану: мы не дадим россиянам продавать Европе нефть

Киев, Пятница 07 ноября 2025 19:50
UA EN RU
Зеленский обратился к Орбану: мы не дадим россиянам продавать Европе нефть Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Премьер Венгрии Виктор Орбан должен осознать, что Украина найдет метод прекратить поставки российской нефти странам Европы.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

Президент обратил внимание, что Орбан приехал к президенту США Дональду Трампу в Вашингтон, чтобы "защитить" зависимость Венгрии от российской нефти.

"Он должен понять и наше отношение к этому. Мы не можем дать возможность россиянам зарабатывать на энергетике. И даже там, где нам скручивают руки через те или иные контракты, мы все равно найдем выход, чтобы российской нефти в Европе не было", - отметил Зеленский.

По его словам, очень хорошо, что в сокращении зависимости Европы от российской нефти заинтересованы США. Украина также в этом очень заинтересована.

Президент рассказал, что Орбан постоянно призывает "разных важных игроков" повлиять на Украину. По его мнению, венгерский премьер должен строить свою избирательную кампанию не на ненависти к Украине, а на дружбе. Он может попросить помощь в проблеме с энергоресурсами.

"Мы не дадим россиянам продавать туда нефть", - подчеркнул он.

Санкции США

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп ударил санкциями по российским нефтяным гигантам - "Лукойлу" и "Роснефти". Это значительно затруднило экспорт нефти из России в другие страны.

На этом фоне премьер Венгрии Виктор Орбан захотел посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы уладить вопрос поставок нефти из РФ в Венгрию.

31 октября Трамп заявил, что Орбан попросил исключений из санкций против России для Венгрии, но он отказал.

Владимир Зеленский Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан
