Зеленський зустрівся з Трампом, а Мерц анонсував санкції проти РФ: новини за 25 червня

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував новий пакет санкцій проти Росії.

Більш детально про те, що сталося в середу, 25 червня, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом у Гаазі

Президент Володимир Зеленський вважає, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Гаазі була змістовною.

За словами українського лідера, під час розмови вони "охопили всі дійсно значущі питання".

Мерц на завтра анонсував 18-й пакет санкцій проти Росії і закликав США приєднатися

Європейський союз уже завтра, 26 червня, введе новий, уже 18-й за рахунком пакет санкцій проти Росії, розповів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Таким чином, реалізується програма з примусу Кремля до мирних переговорів з Україною.

Суд щодо Чернишова перенесли, прокуратура проситиме 120 млн застави

Вищий антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову. Воно відбудеться в четвер, 26 червня.

Прокурори просять суд обрати Чернишову запобіжний захід у вигляді застави розміром 120 млн гривень без утримання під вартою.

Липень почнеться зі спеки? Що насправді буде з погодою в Україні найближчим часом

У мережі поширюється інформація, начебто вже найближчими днями Україну може "накрити" спека з денною температурою повітря ледь не до +37 градусів за Цельсієм.

Детальніше про те, якої насправді погоди чекати українцям найближчим часом, на вихідних, а також упродовж наступного тижня, розповіла в коментарі РБК-Україна синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Більше грошей і зброї: у НАТО спрогнозували новий рекорд підтримки України

Військова допомога Україні цього року може перевищити рекордні 50 мільярдів доларів, які були надані минулого року, заявив генсек НАТО Марк Рютте.

За його словами, першочерговим завданням залишається збереження боєздатності українських сил.

Росіяни почали використовувати білі "Шахеди" на радіокеруванні, - AP

Російські окупанти продовжують удосконалювати отримані від Ірану безпілотники "Шахед", пише Associated Press.

Зокрема, було зафіксовано використання дронів, які оснастили штучним інтелектом, камерою та модулями радіоуправління.