Мерц на завтра анонсував 18-й пакет санкцій проти Росії та закликав США приєднатися

Європейський союз вже завтра, 26 червня, введе новий, вже 18-й за рахунком пакет санкцій проти Росії. Таким чином, реалізовується програма із примусу Кремля до мирних переговорів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву канцлера Німеччини Фридриха Мерца на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі.

Мерц заявив, що для припинення війни в Україні потрібно значно посилити економічний тиск на Росію. Він закликав США доєднатися до Європи в цій справі.

"Європейський союз займається цим, і завтра, нарешті, дадуть хід 18-му пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить, ми потребуємо активнішої участі США в санкціях", - підкреслив канцлер.

Мерц також сказав, що найближчими днями Сенат США проголосує за "законопроєкт Грема", який передбачає санкції проти покупців російських енергоресурсів.

За словами канцлера, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту в Гаазі він просив його особисто схвалити нові обмеження проти Кремля. Економічний тиск, на думку Мерца, залишається єдиним варіантом змусити Росію на мир, оскільки військовим шляхом цієї мети не досягти.

"Військового вирішення цього конфлікту не існує", - наголосив канцлер.