Більше грошей і зброї: у НАТО спрогнозували новий рекорд підтримки України
Військова допомога Україні цього року може перевищити рекордні 50 мільярдів доларів, які були надані торік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заключну промову генсека НАТО Марка Рютте на саміті Альянсу в Гаазі.
"Ми рухаємося швидше, ніж минулого року. Минулого року було 50 мільярдів, тож я маю оптимістичні сподівання. Хоча не можу сказати точно, але кінцевий результат буде точно позитивним", - зазначив Рютте.
За його словами, першочерговим завданням залишається збереження боєздатності українських сил. Це, на думку генсека, є критично важливим як для подальшого стримування Росії, так і для створення передумов до укладання справедливої мирної угоди або припинення вогню.
"Нам потрібно підтримувати Україну: надавати військове обладнання, навчання, фінансування та розвивати українські бази. І 35 мільярдів доларів - це вже великі кошти, які допоможуть Україні бути максимально сильною", - наголосив він.
Рютте також підкреслив, що головною метою Заходу є не лише допомогти Україні захищатися, але й не допустити, аби російський диктатор Володимир Путін коли-небудь знову наважився на подібну агресію.
"Україна має отримати все необхідне, аби не залишитися наодинці. Її оборонна спроможність - перший крок до припинення війни", - підсумував генеральний секретар НАТО.
Саміт НАТО у Гаазі
Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди) проходить саміт країн НАТО. Наразі вже відомо, що члени Альянсу домовилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
Раніше Рютте повідомляв, що під час саміту країни-члени Альянсу обговорюватимуть військову допомогу Україні. Вони хочуть переконатися, що Київ в найкращій позиції для продовження боротьби з Росією, а мирна угода після завершення бойових дій буде тривалою.
Нагадаємо, ще в середині 2024 року НАТО пообіцяло допомогу Україні на 40 млрд євро у 2025-му.
Крім того, не виключалося, що у 2025 році Україна може отримати додаткову допомогу від НАТО. На це погодилися багато країн-членів Альянсу.
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