Суд по Чернишову перенесли на завтра, прокуратура проситиме 120 млн застави

Вищий антикорупційний суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову. Воно відбудеться у четвер, 26 червня.

Що про це відомо - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Засідання суду з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру розпочалося після 11:00. Однак сам Чернишов на нього не з'явився і прямо перед засіданням опублікував у Фейсбук пост, де повідомив, що просить про перенесення розгляду запобіжного заходу.

"Враховуючи, що середа - це плановий день засідання Кабінету міністрів та урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня", - аргументував Чернишов.

Втім, в суді виступив адвокат міністра, який теж попросив про перенесення засідання. У підсумку суддя ВАКС Віталій Крикливий оголосив, що судове засідання з обрання Чернишову запобіжного заходу перенесено і відбудеться завтра о 12:10.

Прокурори просять суд обрати Чернишову запобіжний захід у вигляді застави розміром 120 млн гривень без тримання під вартою.

Зазначимо, що підозру Чернишову оголосило НАБУ 23 червня. Міністру

інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди.

Посадовець став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Справа Чернишова

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.

Для цього він звернувся до тодішнього міністра розвитку громад та територій. Слідство не називає його ім'я, але з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Чернишова, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП.

Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах.

З нею вартість квадратного метра становила від 1 тисячі грн до 8 тисяч грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тисяч грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Дії ексміністра кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

Решті учасників оборудки про підозру повідомили раніше цього місяця. Стосовно них судом обрано запобіжні заходи: трьом - у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 млн грн до 100 млн грн, ще двом - у вигляді застави.