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Липень почнеться зі спеки? Що насправді буде з погодою в Україні найближчим часом

Середа 25 червня 2025 13:40
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Липень почнеться зі спеки? Що насправді буде з погодою в Україні найближчим часом Погода в Україні останнім часом мінлива, проте і спека влітку подобається не всім (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У мережі поширюється інформація, буцімто вже найближчими днями Україну може "накрити" спека з денною температурою повітря ледь не до +37 градусів за Цельсієм. Однак чи варто цьому вірити?

Докладніше про те, якої насправді погоди чекати українцям найближчим часом, на вихідних, а також впродовж наступного тижня - на початку липня 2025 року, розповіла у коментарі РБК-Україна синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Що буде з погодою найближчим часом і на вихідних

За словами експерта, до кінця цього тижня в Україні зберігатимуться "коливання" - як температури, так і опадів, і вологості.

"Тобто більш такий помірний режим погоди. Помірно тепло", - уточнила синоптик.

Вона повідомила, що дещо вищі значення температури можуть бути:

  • подекуди у західних областях;
  • подекуди у південних областях.

"Тому, що там вже починає впливати на погоду поле підвищеного тиску. Але все одно коливання ще будуть", - пояснила Птуха.

Вона нагадала, що на погоду в Україні продовжують впливати атмосферні фронти.

"Буде проходити й атмосферний фронт. У четвер (26 червня, - Ред.) він відійде, скажімо так, більше на східні області... може повпливати. А в п'ятницю (27 червня, - Ред.) новий атмосферний фронт із заходу буде вже впливати на західні області й далі просуватися по території України", - поділилась синоптик.

У суботу, 28 червня, погода очікується "із прохолодними значеннями температури".

"Певне зниження. Бо, знову ж таки, буде більше хмарності та опадів", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Температура повітря при цьому очікується:

  • вночі - близько 12-18°C;
  • вдень - близько 19-25°C;
  • на півдні та Закарпатті - трішечки тепліше - 22-28°C.

"Тобто зниження, але не суттєве. Оскільки зараз там 21-26°C у більшості областей. Під час того, як будуть опади у певних регіонах - ще будемо уточнювати - можливо будуть показники трішечки нижчими (у деяких областях)", - розповіла експерт.

Тим часом нічна температура повітря - як зараз, так і на вихідних - сильно змінюватись не буде (триматиметься в межах 12-18°C).

"Оскільки повітряна маса в цілому зараз сильно також не змінюється. І вночі, якщо буде більше хмарності, то, навпаки, щодо температурного фону буде меншою амплітуда. Тобто якихось нижчих значень ми не очікуємо", - пояснила Птуха.

Згідно з її інформацією, атмосферні фронти будуть відходити "починаючи з неділі", 29 червня.

"Буде підвищуватись атмосферний тиск і встановлюватися антициклональний характер погоди практично над всією територією Європи", - додала експерт.

Якої погоди чекати наступного тижня - на початку липня

Птуха розповіла, що вже з наступного тижня - "практично весь робочий тиждень" - на погоду в Україні впливатиме антициклон.

"Це означає, що погода в нас буде без опадів, більше сонячних прояснень і підвищення температурних показників", - пояснила вона.

На початку липня значення температури подекуди - на півдні та сході країни - вже можуть сягати 30 градусів за Цельсієм і більше.

"Починаючи з середини тижня - можливо десь до 33°C може бути... Будемо уточнювати, тому що ці дані ще, скажімо так, будуть публікуватися", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Тим часом на решті території України денні температури очікуються до 30°C.

"Тобто десь 25-30°C, скажімо так, по більшій території України - захід, північ, центр", - уточнила синоптик.

Вночі температура повітря очікується при цьому в межах 15-20°C.

Насамкінець Птуха повідомила, що таких високих температурних значень, про які наразі пишуть деякі пабліки у соціальних мережах (прогнозуючи "спеку"), в Укргіродметцентрі не очікують.

"Принаймні поки що", - підсумувала спеціаліст.

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.

З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

Читайте також, як можна "записати" сонце - як спеціалісти в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва.

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