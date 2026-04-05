Зеленський зустрівся з президентом Сирії: домовилися працювати у сфері безпеки та економіки

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. За результатами зустрічі між країнами є домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
За словами Зеленського, Україна та Сирія домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки у можливостей для розвитку "нашим суспільствам". Також сторони обговорили низку питань і мають інтерес до обміну досвідом.
"Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей", - поінформував президент.
Окрім того, сторони торкнулися теми ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції. В цьому контексті лідери обговорили спільні можливості країн посилити в усьому регіоні.
"Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Сирії. Він зазначив, що Україна продовжує свою активну дипломатію заради "реальної безпеки та економічної взаємодії". Глава держави анонсував, що попереду важливі зустрічі і підготовлено кілька змістовних форматів.
Також ми повідомляли, що вчора Зеленський перебував з візитом у Туреччині, де зустрівся з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони домовилися про співпрацю у сфері безпеки, а також обговорили кроки щодо реалізації проєктів з розвитку газової інфраструктури.
Крім того, Ердоган сказав, що Туреччина готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.