RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский встретился с президентом Сирии: договорились работать в сфере безопасности и экономики

18:10 05.04.2026 Вс
2 мин
Страны имеют большой интерес к обмену военным опытом и опытом в области безопасности
aimg Эдуард Ткач
Фото: Ахмед аш-Шараа и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По результатам встречи между странами есть договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, Украина и Сирия договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности у возможностей для развития "нашим обществам". Также стороны обсудили ряд вопросов и имеют интерес к обмену опытом.

"Обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям", - проинформировал президент.

Кроме того, стороны затронули тему роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции. В этом контексте лидеры обсудили совместные возможности стран усилить во всем регионе.

"Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы имеет Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", - добавил Зеленский.

Зеленский на Ближнем Востоке

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Сирию. Он отметил, что Украина продолжает свою активную дипломатию ради "реальной безопасности и экономического взаимодействия". Глава государства анонсировал, что впереди важные встречи и подготовлено несколько содержательных форматов.

Также мы сообщали, что вчера Зеленский находился с визитом в Турции, где встретился с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также обсудили шаги по реализации проектов по развитию газовой инфраструктуры.

Кроме того, Эрдоган сказал, что Турция готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
