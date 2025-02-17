Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ, анонсував важливу економічну угоду

Під час зустрічі однією з ключових тем переговорів було повернення українців із російського полону.

"Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити", - пояснив президент.

Також, за його словами, сьогодні Україна й ОАЕ підпишуть економічну угоду, яка максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів. Це дозволить українським компанія простіше продавати свої продукти.

"Активною була й робота першої леді. Важливі питання гуманітарної співпраці: реабілітація, підтримка великих прийомних родин, підтримка наших людей", - додав він.