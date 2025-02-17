Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ, анонсував важливу економічну угоду

Президент України Володимир Зеленський, в рамках візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), зустрівся з колегою Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
Під час зустрічі однією з ключових тем переговорів було повернення українців із російського полону.
"Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити", - пояснив президент.
Також, за його словами, сьогодні Україна й ОАЕ підпишуть економічну угоду, яка максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів. Це дозволить українським компанія простіше продавати свої продукти.
"Активною була й робота першої леді. Важливі питання гуманітарної співпраці: реабілітація, підтримка великих прийомних родин, підтримка наших людей", - додав він.
Сьогодні Україна розпочала робочий візит української урядової делегації у Саудівську Аравію. Зеленський, своєю чергою, також планує візит до країни. За його словами, у нього там вже "заплановані візити та важливі діалоги".
Як писало Bloomberg, високопоставлені чиновники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії вже цього тижня. Детальніше про те, що відомо про переговори в Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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