Зеленский встретился с президентом ОАЭ, анонсировал важное экономическое соглашение

Во время встречи одной из ключевых тем переговоров было возвращение украинцев из российского плена.

"Посредничество ОАЭ спасло много жизней. Спасибо за это важное сотрудничество, и сегодня обсудили, как можем его продолжить", - пояснил президент.

Также, по его словам, сегодня Украина и ОАЭ подпишут экономическое соглашение, которое максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Это позволит украинским компания проще продавать свои продукты.

"Активной была и работа первой леди. Важны вопросы гуманитарного сотрудничества: реабилитация, поддержка больших приемных семей, поддержка наших людей", - добавил он.