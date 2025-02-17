Переговори в Саудівській Аравії. Що відомо про зустріч США з РФ та чи буде там Україна

Вже у вівторок, 18 лютого в Ер-Ріярді (Саудівська Аравія) відбудеться зустріч делегацій США та Росії на рівні високопосадовців. Під час якої сторони зокрема обговорять врегулювання російсько-української війни.

РБК-Україна в матеріалі зібрало головне про майбутню зустріч та розповідає, чи буде там Україна.

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Зустріч Саудівській Аравії: чи буде серед учасників Україна

Минулого тижня президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та українським колегою Володимиром Зеленським. Після чого глава Білого дому заявив, що має намір відвідати РФ, а Путін - США. Однак спочатку політики нібито мають зустрітися в Саудівській Аравії.

Однак пізніше Трамп анонсував, що цього тижня (17-23 лютого) американські та російські посадовці зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни. За його словами, українська сторона нібито теж візьме участь.

Проте співрозмовник в президентській команді у коментарі РБК-Україна повідомив, що Україна не планувала проводити переговори у Саудівській Аравії наступного тижня.

Згодом з'явилися коментарі президента Володимира Зеленського, який заявив, що поїде на зустріч до Саудівської Аравії, але не збирається там зустрічатися з росіянами.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також спростував, що українська сторона нібито візьме участь у зустрічі делегацій США та Росії в Саудівській Аравії, про що писали в ЗМІ.

"Президент Зеленський сказав, що немає ніяких переговорників України, які будуть представляти Україну в Саудівській Аравії. На сьогодні на столі переговорному нічого немає, що можна було б обговорювати", - заявив Подоляк.

Зазначимо, 14 лютого президент України повідомив, що в нього є заплановані візити до ОАЕ і є свій порядок денний. Вже за кілька днів він розпочав офіційний візит разом із першою леді до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Своєю чергою 16 лютого віцепрем’єр, міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла, що урядова делегація на чолі з нею в Саудівській Аравії готує візит до цієї країни президента України Володимира Зеленського.

За її словами, Київ готує підписання важливих економічних угод із країнами регіону. При цьому в її повідомленні нема жодних згадувань про те, що в Саудівській Аравії українська сторона вестиме переговори щодо врегулювання війни.

Переговори США-Росія: хто представлятиме сторони

Очевидним, судячи з офіційних заяв, лишається той факт, що обговорювати питання російсько-української війни в Ер-Ріярді будуть американська та російська сторони, але наразі без України.

України на цих переговорах не буде. Але як писало РБК-Україна у своєму матеріалі за підсумками Мюнхенської конференції, це й не повинно особливо насторожувати - адже під час перемовин в Мюнхені, наприклад, не було Росії. Та й загалом, без контактів із росіянами Трамп і його команда навряд чи можуть виробити якийсь конкретний мирний план.

Поки що, зокрема, Україна наполягає на тому, що треба повернутися на кордони 23 лютого 2022 року, і, очевидно, це питання обговорюватиметься на тижні російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії.

Наразі відомо, що держсекретар США Рубіо вже прибув з візитом до Саудівської Аравії, де мають відбутися переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки, повідомила інформагенція Reuters.

Видання Axios та NBC News вказують дату зустрічі делегацій обох країн. За їх даними, це відбудеться вже завтра, 18 лютого. Окрім Рубіо, Вашингтон представлятиме радник з нацбезпеки Майкл Волтц та спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф. ﻿﻿﻿﻿Зазначимо, що останній відповідає за контакти із Москвою, тоді як інший спецпосланець Трампа Кіт Келлог - за діалог з Києвом.

Також стало відомо, хто саме представлятиме РФ в Ер-Ріярді. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, від росіян на зустріч з американцями поїдуть глава МЗС Росії Лавров та головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков.

При цьому напередодні інформагенція Bloomberg писала, що у переговорах також можуть взяти участь директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін та фінансист Кирило Дмитрієв.

Як пише видання NBC з посиланням на двох американських чиновників, що Україну на ці перемовини в Саудівській Аравії не запросили. Вони пояснили, що спочатку адміністрація Трампа спочатку провести двосторонню зустріч з РФ, потім двосторонню зустріч з Україною. Спільний раунд перемовин щодо війни між Україною, Росією та США нібито відбудеться за підсумками цих двосторонніх переговорів.

Чи буде в Ер-Ріярді зустріч Трампа і Путіна?

Нагадаємо, раніше заявляв президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, аби обговорити припинення вогню в Україні.