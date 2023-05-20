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Зеленський на полях G7 обговорив із Шольцем реалізацію української формули миру

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Субота 20 травня 2023 17:41
Зеленський на полях G7 обговорив із Шольцем реалізацію української формули миру фото: президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває в Японії на саміті G7, провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед іншого вони обговорили реалізацію української формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

За його словами, вони також обговорили перші результати візиту до Німеччини.

"Дякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини. Вкотре наголосили на важливості реалізації пунктів української формули миру", - заявив Зеленський.

Візит Зеленського до Німеччини

Минулого тижня Зеленський здійснив низку візитів до країн Європи, серед яких Італія, Німеччина, Британія та Франція.

Під час візиту до Німеччини Зеленський зустрівся з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем. Зокрема, обговорювалися постачання озброєнь, зокрема західних винищувачів.

При цьому Шольц пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Зеленський у Японії

20 травня в японському місті Хіросіма проходить саміт "Великої сімки". Президент Володимир Зеленський також взяв участь у саміті. Серед іншого він уже встиг зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Крім цього, Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів переговори з прем'єром Індії. Вони обговорили гуманітарні питання.

Також на полях саміту очікується зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом.

Усі подробиці візиту українського лідера на саміт у Японії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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