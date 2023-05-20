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Зеленський зустрівся з прем'єрами Британії та Італії

Фото: прем'єр Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Британії Ріші Сунаком в Японії. Також гарант провів зустріч з главою уряду Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єрами Британії та Італії на полях саміту країн "Великої сімки", який проходить в Хіросімі.

Зеленський та Сунак обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента до Британії 14 травня. Також політики поговорили про розвиток двосторонніх відносин і скоординували позиції напередодні саміту G7.

Також президент України у Хіросімі зустрівся з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорили попередні домовленості, які були ухвалені 13 травня під час зустрічі у Римі.

Крім того, Зеленський та Мелоні обговорили політичну підтримку, вдосконалення протиповітряної оборони України, а саме навчання українських пілотів.

Зеленський приїхав на саміт G7

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув на саміт "Великої сімки" в Японію. Відомо, що глава держави у Хіросімі зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також з прем'єром Японії.

За даними видання Politico, американський президент Джо Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським оголосить новий пакет допомоги Україні на суму 375 млн доларів.

Детальніше про візит Зеленського на саміт G7 в Японії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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