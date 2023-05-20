Зеленський прибув в Японію на саміт G7
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 травня, прибув в Японію. Він візьме участь у саміті країн G7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.
"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", - зазначив президент.
【速報】ウクライナ ゼレンスキー大統領が来日 広島空港に到着— NHKニュース (@nhk_news) May 20, 2023
G7広島サミット きょうの動きを動画でお伝えしていますhttps://t.co/Dj30L2qGv3#nhk_video pic.twitter.com/1Od8vaW9X1
Візит Зеленського в Японію
Нагадаємо, раніше низка західних ЗМІ повідомила, що Володимир Зеленський приїде на саміт країн "Великої сімки" особисто. Проте пізніше в Україні заявили, що президент візьме участь у саміті, але в онлайн-форматі.
Вчора глава держави прибув з візитом до Саудівської Аравії. У Джидді він виступив на саміті Ліги арабських держав та провів низку зустрічей.
Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Зеленський поїде до Японії і на полях саміту G7 зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Також президент проведе переговори з прем'єром Японії.
За даними видання Politico, Джо Байден оголосить новий пакет допомоги Україні на 375 млн доларів після зустрічі з Володимиром Зеленським.
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