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Зеленский встретился с премьерами Британии и Италии

Фото: премьер Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком в Японии. Также гарант провел встречу с главой правительства Италии Джорджей Мэлони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Владимир Зеленский встретился с премьерами Британии и Италии на полях проходящего в Хиросиме саммита стран "Большой семерки".

Зеленский и Сунак обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита президента в Британию 14 мая. Также политики поговорили о развитии двусторонних отношений и скоординировали позиции в преддверии саммита G7.

Также президент Украины в Хиросиме встретился с премьером Италии Джорджей Мэлони. Лидеры обсудили предварительные договоренности, принятые 13 мая во время встречи в Риме.

Кроме того, Зеленский и Мэлони обсудили политическую поддержку, усовершенствование противовоздушной обороны Украины, а именно обучение украинских пилотов.

Зеленский приехал на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл на саммит "Большой семерки" в Японию. Известно, что глава государства в Хиросиме встретится с президентом США Джо Байденом, а также премьером Японии.

По данным издания Politico, американский президент Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским объявит новый пакет помощи Украине на сумму 375 млн долларов.

Детальнее о визите Зеленского на саммит G7 в Японии - читайте в материале РБК-Украина.

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