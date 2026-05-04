Зеленський зустрівся з підсанкційним прем'єром Грузії

18:50 04.05.2026 Пн
Це перша зустріч політиків на міжнародному рівні
Анастасія Никончук
Зеленський зустрівся з підсанкційним прем'єром Грузії Фото: Володимир Зеленський та Іраклій Кобахідзе (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
Президент України Володимир Зеленський на саміті в Єревані вперше зустрівся з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе, проти якого ввів санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента Володимира Зеленського в мережі Telegram.

Перша зустріч на міжнародному майданчику

Володимир Зеленський зустрівся з главою уряду Грузії Іраклієм Кобахідзе під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Переговори стали першим прямим контактом лідерів у такому форматі.

У своєму повідомленні Володимир Зеленський наголосив, що Україна традиційно поважає Грузію, її державність і народ, а також виступає за розвиток конструктивних відносин.

"Між нашими країнами справді є невирішені питання. Важливо мати діалог на всіх рівнях. Україна завжди поважала і продовжує поважати Грузію, її суверенітет та її народ. Ми продовжимо просувати нашу співпрацю вперед", - зазначив він.

Варто сказати, що відносини між Україною та Грузією досить складні. Адже уряд Грузії підтримує політику РФ проти України, і допомагає Росії обходити санкції.

Окремо варто підкреслити, що Грузія тримає у в'язниці колишнього свого президента Михайла Саакашвілі, який отримав громадянство України 30 травня 2015 року згідно з указом тодішнього президента Петра Порошенка.

Політика Іраклія Кобахідзе щодо України, і за що отримав санкції

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, якого називають проросійським, піддав критиці Революцію Гідності в Україні. Подібна риторика, за оцінками спостерігачів, багато в чому збігається з публічними заявами російського керівництва.

Пізніше Іраклій Кобахідзе використовував у передвиборчій рекламі своєї партії "Грузинська мрія" фотографії руйнувань в Україні. Пізніше, коментуючи цей крок в ефірі грузинського телеканалу, він заявив, що таким чином нібито вдалося "оголити правду" про Україну.

У листопаді 2025 року в Грузії тривали протести, які розпочалися після парламентський виборів. Масові виступи людей почалися після заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе від 28 листопада про те, що країна не буде починати переговори про вступ до Європейського союзу до кінця 2028 року.

Через деякий час, під час антиросійських протестів у Грузії та їхнього розгону силовиками, Іраклій Кобахідзе подякував міністру внутрішніх справ країни за "добре виконану роботу" після розгону протестної акції в Тбілісі.

Він заявив, що дії правоохоронців, за його оцінкою, виявилися ефективнішими, ніж аналогічні заходи у США та Європі.

Зазначимо, що внаслідок розгону мітингів у Грузії, президент України Володимир Зеленський 5 грудня 2024 року підписав указ про введення санкцій проти представників влади Грузії, зокрема проти прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе.

