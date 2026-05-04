ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский встретился с подсанкционным премьером Грузии

18:50 04.05.2026 Пн
3 мин
Это первая встреча политиков на международном уровне
aimg Анастасия Никончук
Зеленский встретился с подсанкционным премьером Грузии Фото: Владимир Зеленский и Ираклий Кобахидзе (https://t.me/V_Zelenskiy_official)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Ереване впервые встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, против которого ввел санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Владимира Зеленского в сети Telegram.

Читайте также: Грузия набросилась на Зеленского из-за "неблагодарности": Стефанчук жестко ответил

Первая встреча на международной площадке

Владимир Зеленский встретился с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Переговоры стали первым прямым контактом лидеров в таком формате.

В своем сообщении Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина традиционно уважает Грузию, ее государственность и народ, а также выступает за развитие конструктивных отношений.

"Между нашими странами действительно есть нерешенные вопросы. Важно иметь диалог на всех уровнях. Украина всегда уважала и продолжает уважать Грузию, ее суверенитет и ее народ. Мы продолжим продвигать наше сотрудничество вперед", – отметил он.

Стоит сказать, что отношения между Украиной и Грузией достаточно сложные. Ведь правительство Грузии поддерживает политику РФ против Украины, и помогает России обходить санкции.

Отдельно стоит подчеркнуть, что Грузия держит в тюрьме бывшего своего президента Михаила Саакашвили, который получил гражданство Украины 30 мая 2015 года согласно указу тогдашнего президента Петра Порошенко.

Политика Ираклия Кобахидзе в отношении Украины, и за что получил санкции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, которого называют пророссийским, подверг критике Революцию Достоинства в Украине. Подобная риторика, по оценкам наблюдателей, во многом совпадает с публичными заявлениями российского руководства.

Позже Ираклий Кобахидзе использовал в предвыборной рекламе своей партии "Грузинская мечта" фотографии разрушений в Украине. Позже, комментируя этот шаг в эфире грузинского телеканала, он заявил, что таким образом якобы удалось "обнажить правду" об Украине.

В ноябре 2025 года в Грузии продолжались протесты, которые начались после парламентский выборов. Массовые выступления людей начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября о том, что страна не будет начинать переговоры по вступлению в Европейский союз до конца 2028 года.

Спустя время, во время антироссийских протестов в Грузии и их разгона силовиками, Ираклий Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел страны за "хорошо проделанную работу" после разгона протестной акции в Тбилиси.

Он заявил, что действия правоохранителей, по его оценке, оказались более эффективными, чем аналогичные меры в США и Европе.

Отметим, что в результате разгона митингов в Грузии, президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря 2024 года подписал указ о введении санкций против представителей властей Грузии, в том числе против премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Украина Грузия Война в Украине
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы