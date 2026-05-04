Зеленский встретился с подсанкционным премьером Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Ереване впервые встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, против которого ввел санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Владимира Зеленского в сети Telegram.

Первая встреча на международной площадке

Владимир Зеленский встретился с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Переговоры стали первым прямым контактом лидеров в таком формате.

В своем сообщении Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина традиционно уважает Грузию, ее государственность и народ, а также выступает за развитие конструктивных отношений.

"Между нашими странами действительно есть нерешенные вопросы. Важно иметь диалог на всех уровнях. Украина всегда уважала и продолжает уважать Грузию, ее суверенитет и ее народ. Мы продолжим продвигать наше сотрудничество вперед", – отметил он.

Стоит сказать, что отношения между Украиной и Грузией достаточно сложные. Ведь правительство Грузии поддерживает политику РФ против Украины, и помогает России обходить санкции.

Отдельно стоит подчеркнуть, что Грузия держит в тюрьме бывшего своего президента Михаила Саакашвили, который получил гражданство Украины 30 мая 2015 года согласно указу тогдашнего президента Петра Порошенко.

Политика Ираклия Кобахидзе в отношении Украины, и за что получил санкции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, которого называют пророссийским, подверг критике Революцию Достоинства в Украине. Подобная риторика, по оценкам наблюдателей, во многом совпадает с публичными заявлениями российского руководства.

Позже Ираклий Кобахидзе использовал в предвыборной рекламе своей партии "Грузинская мечта" фотографии разрушений в Украине. Позже, комментируя этот шаг в эфире грузинского телеканала, он заявил, что таким образом якобы удалось "обнажить правду" об Украине.

В ноябре 2025 года в Грузии продолжались протесты, которые начались после парламентский выборов. Массовые выступления людей начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября о том, что страна не будет начинать переговоры по вступлению в Европейский союз до конца 2028 года.

Спустя время, во время антироссийских протестов в Грузии и их разгона силовиками, Ираклий Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел страны за "хорошо проделанную работу" после разгона протестной акции в Тбилиси.

Он заявил, что действия правоохранителей, по его оценке, оказались более эффективными, чем аналогичные меры в США и Европе.