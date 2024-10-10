Прем'єр Грузії зробив цинічну заяву про банери його партії з Україною. МЗС відповіло

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе намагався виправдати передвиборчу рекламу своєї партії зі світлинами руйнувань в Україні. Міністерство закордонних справ різко відповіло грузинському прем'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Що сказав Кобахідзе

Прем'єр Грузії в ефірі телеканалу Imedi TV прокоментував використання світлин з руйнуваннями в Україні у рекламі своєї партії "Грузинська мрія". Він заявив, що це нібито "оголило правду" про Україну.

Кобахідзе вважає, що народ Грузії не мав інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборчі банери "Грузинської мрії" "оголили" правду про те, що відбувається в Україні в результаті російської агресії.

"Конкретні суб'єкти стурбовані цими рекламними білбордами та відповідним відео, з одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні та що відбувається в Україні сьогодні, де панує повна катастрофа - з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого", - сказав прем'єр.

Реакція МЗС

Міністерство закордонних справ України засудило спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня.

"Викликають здивування наполегливі намагання чинної влади Грузії стерти з пам’яті грузинського народу численні злочини Росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на тимчасово окупованих територіях як Грузії, так й України", - йдеться у заяві.

МЗС заявило, що грузинський уряд перетворився на "ксерокс" Кремля, мавпуючи підходи РФ до обмеження громадянського суспільства та правозахисних організацій. Також в Україні нагадали, що Грузія відмовилася підтримувати міжнародні санкції, введені проти РФ, відновила авіасполучення з Росією, активізувала торгівлю, повернула російські школи.

"Охочих оголювати правду закликаємо також пояснити власному народу, чому в зруйнованому російськими окупантами Херсоні, де навмисно були знищені об’єкти критичної інфраструктури, наразі перебоїв з постачанням світла та газу на порядок менше ніж в мирному Тбілісі", - додали в МЗС.