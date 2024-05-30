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Прем'єр Грузії відзначився цинічними заявами про Революцію Гідності. У МЗС відповіли

Четвер 30 травня 2024 19:08
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Прем'єр Грузії відзначився цинічними заявами про Революцію Гідності. У МЗС відповіли Фото: Іраклій Кобахідзе, прем'єр Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Проросійський прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе різко розкритикував Революцію Гідності в Україні. Такі висловлювання не відрізняються від заяв російського керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA та Міністерство закордонних справ України в Telegram.

Що сказав Кобахідзе

Кобахідзе на тлі протестів у Грузії пообіцяв, що "ніхто не дочекається "майдану" у країні.

За його словами, внаслідок Революції Гідності владу в Україні нібито призначили кілька разів ззовні.

"До 2013 року Україна була державою, яка мала територіальну цілісність, з економікою 200 мільярдів доларів, а сьогодні країна розвалилася, економіка країни якісно скоротилася за стільки років, 20% територій країни окуповані, десятки тисяч людей загинули, і хто візьме на себе за це відповідальність?" - додав скандальний чиновник.

Реакція України

У МЗС України засудили чергові недружні заяви Кобахідзе про Україну та його перекручені оцінки подій.

У відомстві наголосили, що висловлювання прем'єра Грузії є неприйнятними та обурливими.

"Не Україна, яка обороняється, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст та сіл", - додали у міністерстві.

При цьому там звернули увагу на те, що у своїй заяві Кобахідзе жодного разу не згадав слово "Росія".

"Прикро спостерігати послідовну та постійну деградацію політичних заяв прем'єра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва", - зазначили у МЗС.

У відомстві закликали грузинських політиків утримуватись від подібних заяв на адресу України.

Протести у Грузії

Нагадаємо, у Грузії тривають протести після того, як парламент ухвалив скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Ініціативу різко розкритикували на Заході. Зокрема, у Євросоюзі наголошували, що таким чином країна віддаляється від вступу до блоку.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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