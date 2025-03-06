Зеленський зустрівся з Макроном у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 березня, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч відбувається у Брюсселі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Зеленський зараз проводить зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном", - сказав Никифоров.

Візит Зеленського у Брюссель

Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі. Там він має взяти участь у спецзасіданні Європейської Ради та проведе низку зустрічей.

Раніше Никифоров повідомляв, що спочатку відбудеться зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Потім запланована зустріч з головою Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Саміт ЄС

Варто нагадати, що сьогодні, 6 у Брюсселі пройде спеціальний саміт лідерів країн ЄС. Засідання буде присвячене європейській обороні та Україні, у ньому візьме участь і Зеленський.

За словами Зеленського, Україна та Європа підготують план для сталого миру. За словами президента, це станеться найближчим часом.

Також варто нагадати, що Зеленський відреагував на висловлювання французького колеги Еммануеля Макрона, які той зробив 5 березня під час звернення до нації. У своїй промові лідер Франції, серед іншого, торкнувся теми російсько-української війни та відкинув "крихке перемир'я" для України.

Окрім цього ми писали, що Британія та Франція разом з Україною працюватимуть над планом щодо України. Потім його представлять президенту США Дональду Трампу.

На тлі цього Daily Mail повідомив, що нібито Макрон і Стармер готові відвідати Вашингтон з Зеленським для презентації мирного плану. Однак згодом речниця французького уряду Софі Прімас заявила, що така можливість розглядається, але наразі конкретних планів немає.