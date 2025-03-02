Стармер анонсував підготовку плану щодо України, який представлять Трампу

Великобританія та Франція, можливо, з іншими країнами, працюватимуть над планом щодо України. Після цього узгоджений план представлять США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера в інтерв'ю BBC.

Стармер заявив, що після обговорень з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном було досягнуто домовленості про те, що Британія разом з Францією та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватимуть з Україною над "планом припинення бойових дій".

За його словами, узгоджений план буде представлено США.

"Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку", - заявив Стармер журналістам.

Прем'єр Британії вважає, що президент США Дональд Трамп "хоче бачити міцний мир в Україні", незважаючи на його риторику та ставлення до Зеленського.

Стармер назвав три головних фактори, які, на його думку, мають забезпечити тривалий мир в Україні. Прем'єр Британії має на увазі "захисний механізм США", а також гарантії безпеки, надані європейськими країнами, і сильну Україну з оборонними можливостями, щоб протистояти російському вторгненню.