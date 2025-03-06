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В Офісі президента розкрили програму візиту Зеленського до Брюсселю

Брюссель, Четвер 06 березня 2025 08:43
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В Офісі президента розкрили програму візиту Зеленського до Брюсселю Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 березня, відвіє Брюссель. Він візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради та проведе низку зустрічей.

Як передає РБК-Україна, про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

За його словами, спочатку відбудеться зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Потім запланована зустріч з головою Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Після цього президент України візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

Очікується, що Володимир Зеленський виступить на спеціальному засіданні Європейської Ради.

Крім того, у Зеленського заплановані зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також аудієнція з королем Бельгії Філіпом.

Саміт ЄС

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у Брюсселі відбудеться спеціальний саміт лідерів країн ЄС. Він буде присвячений європейській обороні та Україні. Як відомо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна та Європа підготують план для сталого миру. За словами президента, це станеться найближчим часом.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявляв, що Британія та Франція разом з Україною працюватимуть над планом щодо України. Потім його представлять президенту США Дональду Трампу.

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