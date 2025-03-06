В Офісі президента розкрили програму візиту Зеленського до Брюсселю
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 березня, відвіє Брюссель. Він візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради та проведе низку зустрічей.
Як передає РБК-Україна, про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
За його словами, спочатку відбудеться зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Потім запланована зустріч з головою Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Після цього президент України візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі.
Очікується, що Володимир Зеленський виступить на спеціальному засіданні Європейської Ради.
Крім того, у Зеленського заплановані зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також аудієнція з королем Бельгії Філіпом.
Саміт ЄС
Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, у Брюсселі відбудеться спеціальний саміт лідерів країн ЄС. Він буде присвячений європейській обороні та Україні. Як відомо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради.
Раніше Зеленський повідомляв, що Україна та Європа підготують план для сталого миру. За словами президента, це станеться найближчим часом.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявляв, що Британія та Франція разом з Україною працюватимуть над планом щодо України. Потім його представлять президенту США Дональду Трампу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.