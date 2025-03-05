У Франції підтвердили, що Макрон з Зеленським і Стармером може відвідати Вашингтон
Президент Франції Еммануель Макрон з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером можуть відвідати Вашингтон. У Франції підтвердили, що така можливість розглядається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці французького уряду Софі Прімас, яку цитує The Guardian.
Виступаючи після щотижневого засідання уряду, речниця заявила журналістам, що не буде випереджати сьогоднішнє звернення Макрона до громадян. Але вона додала, що поїздка президента Франції з Зеленським і Стармером до США розглядається.
"Розглядається можливість того, що президент Макрон може повернутися до Вашингтона з президентом Зеленським та його британським колегою", - сказала Прімас.
Пізніше їй поставили уточнююче запитання про очікувані терміни візиту і про те, кому належить ця ідея. Речниця відповіла, що не володіє інформацією, але очікує, що це станеться "в найближчому майбутньому".
Речниця уряду додала, що, на її думку, ця зустріч буде французькою ініціативою.
Пізніше представник Єлисейського палацу заявив, що наразі немає жодних планів щодо візиту Макрона до Вашингтона. Саме президентський офіс Макрона в Єлисейському палаці займається його міжнародним порядком денним та зовнішньополітичними питаннями.
Сварка Трампа і Зеленського
Нагадаємо, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав Білий дім. Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом сталася словесна перепалка.
Зеленський після цього достроково покинув Білий дім. Трамп звинуватив президента України у тому, що він нібито не готовий до миру.
Зеленський після Вашингтону прибув до Лондона. Там відбувся саміт щодо України. За результатами переговорів стало відомо, що Британія та Франція разом з Україною працюватимуть над планом щодо України. Потім його представлять президенту США Дональду Трампу.
Британський таблоїд Daily Mail повідомив, що нібито Макрон і Стармер готові відвідати Вашингтон з Зеленським для презентації мирного плану.
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