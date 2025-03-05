Макрон і Стармер готові відвідати США із Зеленським для презентації мирного плану, - Daily Mail

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до США разом з президентом Володимиром Зеленським. Вони можуть представити мирний план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

За даними джерел видання, Стармер та Макрон готові поїхати до Вашингтона із Зеленським вже наступного тижня, щоб представити президенту США Дональду Трампу єдиний фронт щодо мирного плану.

Зокрема, дипломатичні джерела Daily Mail підтвердили, що припинення вогню може розпочатися з припинення повітряних і морських бомбардувань з обох сторін. Джерело повідомило, що більшу частину шкоди наразі завдають російські повітряні безпілотники та ракети.

"У разі успіху обидві сторони перейдуть до припинення вогню на суші, яке, за словами джерела, буде "важче перевірити і легше зірвати", - пише Daily Mail.

Зокрема, Стармер сподівається переконати Трампа гарантувати безпекову "підтримку" з боку США, яка б дозволила Британії, Франції та іншим членам "коаліції охочих", що формується, відправити свої війська для підтримання миру в Україні, не побоюючись негайного нападу з боку російських сил.

США заборонили Британії ділитися з Україною даними розвідки

Водночас Daily Mail пише про те, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.

Після того, як Трамп призупинив військову допомогу Україні усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальних даних, отриманих у США.

Заборона зачіпає такі установи, як британське Головне управління розвідки (GCHQ), шпигунські агенції та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

Сварка Зеленського та Трампа

28 лютого президент Володимир Зеленський відвідав США, де під час конференції з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Ді Венсом виникла суперечка. Державний секретар Марко Рубіо звинуватив Зеленського у зриві зусиль щодо мирних переговорів. Також під час візиту планувалося підписати угоду між Україною та США про корисні копалини, яка передбачала створення інвестиційного фонду. Однак через конфлікт це не відбулося.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше Трамп заявив, що угода все ще може бути реалізована, оскільки вона вигідна для Вашингтона. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон продовжує працювати над мирним планом для України, зокрема пропонуючи тимчасове перемир'я на один місяць.

Водночас Зеленський заявив, що Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру. А також у закликав до перемир'я в небі, на морі і в енергетиці.

Вчора Стармер провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він привітав "непохитну відданість українського лідера забезпеченню миру".