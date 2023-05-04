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Зеленський прибув до Нідерландів

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Гаага, Четвер 04 травня 2023 09:21
Зеленський прибув до Нідерландів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Місцеві ЗМІ вже публікують кадри його кортежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Журналісти інформують, він летів урядовим літаком Нідерландів.

Джерела інформаційного агенства ANP стверджують, що сьогодні у Зеленського запланована зустріч з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рютте.

Як відомо, це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави та один з його небагатьох поїздок за межі України з моменту початку повномасштабної війни.

Очікується, що президент України виступить сьогодні в Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості", а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні РФ під час війни проти України.

При цьому точні деталі візиту глави держави до Нідерландів поки невідомі.

Своєю чергою нідерландський експерт з питань Східної Європи Боб Дін в ефірі Nieuwsuur висловив думку, що український президент, ймовірно, у своїй промові "підкреслить важливість правосуддя та відшкодування збитків" у Гаазі, як в місті миру та справедливості.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський перебував у Фінляндії. Він відвідав Гельсінкі на запрошення фінського колеги Саулі Нііністьо.

Всі деталі візиту Зеленського до Фінляндії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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