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Хмара хоче зберегти ключових людей у Міноборони: що він обговорив зі "Слугою народу"

10:42 19.08.2026 Ср
2 хв
Серед головних пріоритетів Хмара назвав далекобійні удари по РФ
aimg Марія Кучерявець aimg Мілан Лєліч
Хмара хоче зберегти ключових людей у Міноборони: що він обговорив зі "Слугою народу" Фото: Євгеній Хмара (facebook)
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Євгеній Хмара пропонуватиме кістяку нинішньої команди Міністерства оборони залишитися на посадах. Зокрема, йдеться про фахівців, які відповідають за реформу закупівель

Про це РБК-Україна розповіли джерела у фракції "Слуга народу" за підсумками зустрічі з кандидатом.

"Хмара пропонуватиме кістяку команди залишитись, особливо важливі ті, хто займався реформою закупівель, яка значною мірою зав'язана на європейські гроші, які ми отримуємо", - сказало джерело.

Окрім того, що Хмара виділив важливість збереження реформи закупівель, він наголосив і щодо окремих посадовцях в Міноборони.

"Він особливо виділив Вискуба і Банніка, які за цю частину відповідають, запропонував їм залишитись і сподівається, що вони залишаться", - зазначило джерело.

Щодо реформи ТЦК детальних планів під час зустрічі не озвучували. Водночас Хмара підкреслив, що він із генералом Михайлом Драпатим "на одній сторінці".

Серед пріоритетів Хмара назвав далекобійні удари по території РФ.

Також депутати порушили питання підвищення зарплат військовим. Хмара зазначив, що це залежить не лише від Міноборони, а й від уряду та парламенту - зокрема, від ухвалення законів, які дозволять збільшити надходження до бюджету.

Співрозмовник РБК-Україна загалом позитивно оцінив зустріч із Хмарою та заявив, що, на його думку, голоси за його призначення міністром оборони у Верховній Раді будуть.

Кадрові призначення у Кабміні

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня Верховна Рада планує закрити дві вакантні посади в уряді - очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

Вчора, 18 серпня було внесено подання президента Володимира Зеленського щодо призначення Євгенія Хмари головою Міноборони та Андрія Сибіги очільником МЗС.

Додамо, у липні під час оновлення уряду посаду втратив Михайло Федоров, після чого Євгенія Хмару (який обіймав посаду в.о. голови СБУ) було призначено виконувачем обов'язків міністра оборони.

Оскільки за законодавством Міноборони має очолювати цивільна особа, розглядався варіант зміни норм на час воєнного стану. Втім, у підсумку, швидше за все, Хмара звільниться з військової служби заради посади в Кабміні.

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Євгеній Хмара Слуга народа Верховна рада Міністерство оборони України
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