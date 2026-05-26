Зеленський зустрівся з головами фракцій Ради: перші подробиці

З ким зустрічався президент

За словами нардепа Олексія Гончаренка, список парламентарів, з якими зустрічався президент був таким:

Олег Кулініч, група "Довіра";

Юрій Бойко, група "Платформа за життя та мир";

Антоніна Славицька, група "Відновлення України";

Ігор Палиця, група "За майбутнє";

Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина";

Дмитро Разумков, міжфракційне об'єднання "Розумна політика";

Олександра Устінова, фракція "Голос";

Петро Порошенко, фракція "Євросолідарність"

"Такий формат зустрічей - це вперше за 7 років президенства Зеленського", - додав Гончаренко.

Про що говорили

Як дізналося РБК-Україна від джерел, президент зустрічався з кожним очільником фракції та групи окремо. Розмови тривали приблизно з 12-ї дня до майже 18 години вечора.

За інформацією РБК-Україна, на зустрічах підіймалися різні теми, не лише те, що стосується парламентської роботи. Але в подробиці співрозмовники РБК-Україна не вдаються.

Напередодні джерела РБК-Україна зазначали, що одною з ключових тем зустрічей мало бути голосування за важливі законопроєкти, зокрема щодо євроінтеграції.

Що про зустріч кажуть у фракціях

Очільник фракції "Євросолідарність" Петро Порошенко (з яким, за даними РБК-Україна, Зеленський зустрічався останнім) зробив заяву у Facebook. За його словами, розмова з президентом відбувалася віч-на-віч.

"В умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним", - зазначив Порошенко.