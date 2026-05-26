Зеленський зустрівся з головами фракцій Ради: перші подробиці

22:19 26.05.2026 Вт
2 хв
Президент зустрічався з кожним окремо впродовж 6 годин
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся сьогодні, 26 травня, з головами парламентських фракцій та груп. Говорили - не лише про роботу Верховної Ради.

РБК-Україна розповідає, що відомо про зустрічі, які тривали весь день.

Читайте також: Арахамія після зустрічі фракції з Зеленським назвав топзавдання на 6 місяців

З ким зустрічався президент

За словами нардепа Олексія Гончаренка, список парламентарів, з якими зустрічався президент був таким:

  • Олег Кулініч, група "Довіра";
  • Юрій Бойко, група "Платформа за життя та мир";
  • Антоніна Славицька, група "Відновлення України";
  • Ігор Палиця, група "За майбутнє";
  • Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина";
  • Дмитро Разумков, міжфракційне об'єднання "Розумна політика";
  • Олександра Устінова, фракція "Голос";
  • Петро Порошенко, фракція "Євросолідарність"

"Такий формат зустрічей - це вперше за 7 років президенства Зеленського", - додав Гончаренко.

Про що говорили

Як дізналося РБК-Україна від джерел, президент зустрічався з кожним очільником фракції та групи окремо. Розмови тривали приблизно з 12-ї дня до майже 18 години вечора.

За інформацією РБК-Україна, на зустрічах підіймалися різні теми, не лише те, що стосується парламентської роботи. Але в подробиці співрозмовники РБК-Україна не вдаються.

Напередодні джерела РБК-Україна зазначали, що одною з ключових тем зустрічей мало бути голосування за важливі законопроєкти, зокрема щодо євроінтеграції.

Що про зустріч кажуть у фракціях

Очільник фракції "Євросолідарність" Петро Порошенко (з яким, за даними РБК-Україна, Зеленський зустрічався останнім) зробив заяву у Facebook. За його словами, розмова з президентом відбувалася віч-на-віч.

"В умовах коли Україна веде війну за виживання діалог з парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним", - зазначив Порошенко.

Напередодні Зеленський зустрівся зі "Слугою народу"

Нагадаємо, розмовам з очільниками парламентських фракцій передувала зустріч президента з фракцією "Слуга народу". На зустрічі, як розповідав голова фракції Давид Арахамія, обговорювали завдання, які стоять перед державою у наступні 6 місяців.

Крім того, на зустрічі Зеленський озвучив депутатам можливі терміни завершення "гарячої фази" війни. Як зазначала нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, це може статися до листопада цього року, але за умови, що Україна отримає гарантії безпеки.

За словами джерела РБК-Україна, такі терміни пов'язані з внутрішньополітичними процесами в США, які виступають посередником у мирному процесі з Росією.

